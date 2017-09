61 fundet dræbt ved mexicansk jordskælv - store ødelæggelser

Lørdag 9. september 2017 kl. 10:25Omkring 9 millioner indbyggere befandt sig i området tæt ved epicentret for det voldsomme jordskælv i Mexico målt til 8,1 på Richter skalaen natten til i går. Indtil nu er fundet 61 dræbte, desuden mange kvæstede. Det er igen nat i det mellemamerikanske land. Om nogle timer står man op til mere elendighed.Jordskælvet ramte 50-75 km fra stillehavkysten i 70 km dybde. Det fortsætter med at rumle i områdets undergrund, i nat var et nyt stærkt efterskælv målt til 4,9 på Richter skalaen.