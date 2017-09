75-årig mand kniv-myrdet i voldsom familietragedie

Fredag 8. september 2017 kl. 23:10En 75-årig mand blev i eftermiddag fundet kniv-myrdet og en 54-årig mand livfarligt kvæstet i et hus i et landområde få kilometer fra Skørping syd for nordjyske Ålborg. Efterfølgende kunne politiet konstatere, at der øjensynligt var tale om en voldsom familietragedie.Der foreligger endnu ikke yderligere enkeltheder om det tragiske opgør. Således heller ikke om årsagen. Der er ikke aktuelle meldinger fra sygehuset om den 54-årige mands tilstand.