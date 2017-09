Landsret om hobby-ubåds ejermand - skal foreblive i varetægtfængsel

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 8. september 2017 kl. 22:07Østre landsret har stadfæstet den byretkendelse, hvorefter den fængslede hobby-ubåds ejermand skal forblive i fængsel. Landsretten giver byretten i København medhold i, at der er begrundet mistanke om, at den 46-årige ejer af hobby ubåden UC3 Nautilus har myrdet den unge svenske, kvindelige journalist, hvis torso er fundet, men ikke resten af legemet. Landsretten giver også byretten medhold i, at der er grund til at antage, at ejermanden på fri fod vil kunne vanskeliggøre opklaring af sagen. Den varetægtfængslede mand og hans forsvarer mente, han skulle løslades, fordi der ikke er beviser imod ham og han ikke har mulighed for at påvirke efterforskningen.