Nu stiger antallet af døde efter værste jordskælv nogensinde

Fredag 8. september 2017 kl. 12:39Mexico er ved at vågne op efter nattens dødbringende jordskælv. Med en styrke på 8,1 på Richter skalaen det værste jordskælv i landet nogensinde. Antallet af døde stiger nu time for time, lige nu meldes om 15 dræbte - men det frygtes meget værre. Ødelæggelserne er der intet styr på.Efter det voldsomme jordskælv er fulgt et utal af efterskælv, senest for 3 timer siden med styrke 4,6 - meget for et efterskælv.