Cyklist styrtet i døden

Fredag 8. september 2017 kl. 10:41En 63-årig mand blev sent i aftes dræbt, da han øjensynligt styrtede på sin cykel i midtjyske Silkeborg. En mand fandt under spadseretur den forslåede og bevidstløse cyklist kort før midnat på et stisystem og slog alarm. Redningfolk kunne imidlertid intet stille op, cyklisten var død.Politiet forsøger nu at finde en forklaring, men alting tyder på, at den 63-årige var styrtet, og i den forbindelse havde pådraget sig alvorlige hovedlæsioner.