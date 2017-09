Katastrofalt jordskælv af styrke 8,1 har ramt Mexico

Fredag 8. september 2017 kl. 09:50De første meldinger om dræbte og ødelæggelser er kommet, efter et katastrofalt jordskælv målt til 8,1 på Richter skalaen i nat i mellemamerikanske Mexico. Stribevis af kraftige efterskælv fulgte i timerne efter, og der er slet intet overblik. Situationen er kaos i nattens mørke. Det er nu midt på natten i Mexico, der er 8 timer efter dansk tid.Jordskælvet havde sit epicenter i 70 km dybde i havet 50-75 km fra stillehavkysten. Efterskælvene fortsætter, og der er netop registreret et nyt af styrken 4,2 - og også i nabolandene ryster det. Ligesom der er udsendt psunami varsel for hele regionen.