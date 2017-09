Ældre mand "glemte at dreje" og kørte i vandet i Nyhavn

Torsdag 7. september 2017 kl. 22:05En ikke nærmere identificeret ældre mand i bil med svenske nummerplader kørte i aften i vandet i Nyhavn i København. Han "glemte at dreje" lød det lidt ironisk efter, at manden var reddet op fra vandet af en forbipasserende. Senere i aften var det redningfolks tur til at få bilen hejst op på land.Den ældre mand var alene i bilen. Måske kan han huske og forklare politiet, hvad der skete forud for dukkerten.