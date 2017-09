Håndværkere i Vordingborg kunne andet end deres fag!

Torsdag 7. september 2017 kl. 18:29Et par håndværkere (mænd på 29-30 år) skal nu forklare sig nærmere, efter at de i går meget brutalt overfaldt en bilist i Vordingborg. De 2 var kørende i en varebil, der spærrede for den anden bilist, en 49-årig mand. Denne blev så irriteret, at han "gav varebilens fører fingeren".Hvilket han ikke skulle have gjort. Ud af varebilen sprang nemlig dens fører, rev den 49-årige mands bildør op og gav ham nogle knytnæveslag i ansigtet. Derefter kom hans håndværker-makker til og fortsatte ved også at tildele den 49-årige nogle knytnæveslag i ansigtet.De 2 håndværkere, der altså kunne andet end deres fag, forsvandt derefter - men blev nogen tid senere fundet af politiet og anholdt for vold og trusler.