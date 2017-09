Politihund bed 11-årig pige i numsen og det ene ben

Torsdag 7. september 2017 kl. 14:32Alarm om et eftermiddag-indbrud i bydelen Højbjerg i Århus fik et noget andet forløb end alle havde forventet. Legende piger blev så forskrækket over politiets ankomst, at de løb væk - og efter dem spænede en politihund. Som nåede at bide en 11-årig pige i såvel numsen som det ene ben.En beklagelig (og hændelig) fejl, lyder det fra det århusianske politi i dag (1½-2 døgn efter episoden), samtidig med at man kan melde om, at pigen fik behandlet sine "skrammer".Apropos indbruddet, så opgav politifolkene straks deres jagt på eventuelle tyveknægte, og i stedet tog de sig af pigen.