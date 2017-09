Entreprenørfirma i Nykøbing F erklæret konkurs

Torsdag 7. september 2017 kl. 14:09Det kendte og 30 år gamle entreprenørfirma Klemmensen & Nielsen Modulbyg A/S, Industriparken 17 i Nykøbing F, er fallit. Skifteretten har netop afsagt konkursdekret og dermed afsluttet en epoke for en af byens og egnens aktive virksomheder, der fra starten og indtil ultimo 2012 havde Torben Skab fra Maribo som frontfigur.Entreprenørfirmaets seneste regnskab for 2016 udviste et dundrende underskud på 2½ millioner kr. og en gæld på over 10 millioner kr.