Kongehuset vækker opsigt igen - prins Henrik lider af demens

Onsdag 6. september 2017 kl. 22:11Dronning Margrethe har i dag meddelt, at prins Henrik (billedet) lider af demens. I forlængelse af et længere udredningforløb og senest en række undersøgelser foretaget i løbet af sensommeren har et specialistteam på Rigshospitalet i København fremlagt sin konklusion. En diagnose, som påpeger en svækkelse af prins Henriks kognitive funktionsniveau (evnen til at opfatte, tænke og problemløse). Omfanget af de kognitive svigt er ifølge specialistteam'et større end forventeligt for hans alder og kan ledsages af forandringer i væremåde, reaktionmønstre, dømmekraft og følelsesliv og også påvirke samspillet med omverdenen.Som en konsekvens vil prins Henrik fremover yderligere neddrosle sine aktiviteter, ligesom der vil blive taget stilling til protektioner og æreshverv.