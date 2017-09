Nordea Bank flytter hovedsæde fra Sverige til Finland

Onsdag 6. september 2017 kl. 19:46Efter mange måneders overvejelser har bestyrelsen for Nordea Bank sent i eftermiddag besluttet at flytte sit hovedsæde fra Sverige til Finland. Det sker for at sikre lige vilkår i den europæiske konkurrence mellem bankerne. Flytningen af hjemsted får ingen betydning for kunderne.Nordea forudser heller ingen betydningfulde ændringer for sine aktionærer og ansatte. Hvornår flytningen er endelig, kan man ikke oplyse, men processen med at flytte sættes igang straks.