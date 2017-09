Ejermanden af hobby-ubåd nægter mord og vil løslades - for landsret

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 5. september 2017 kl. 19:40Den 46-årige ejermand af hobby-ubåden UC3 Nautilus nægter at have myrdet den unge kvindelige svenske journalist, og han vil løslades. Et mange timer langt møde i retten i København i eftermiddag endte med forlængelse af varetægtfængslingen, som derfor blev kæret til landsretten. Mødet i retten var denne gang offentligt, hvorfor alle detaljer nu kommer frem i den mystiske sag, som tog sin begyndelse med hobby-ubådens forsvinden og forlis 10.-11. august. Ifølge de seneste oplysninger blev journalisten dræbt, da hun fik en tung luge i hobby-ubåden i hovedet. Der gik pånik i ejermanden, som smed liget overbord.Politiet mener, at ejermanden har slået journalisten ihjel, og efterfølgende parteret liget.