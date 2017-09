Debat om finanslov er igang - bilsalget står helt stille

Tirsdag 5. september 2017 kl. 17:48Der er fuld gang i debat og forhandlinger om næste års finanslov. Som regeringen fremsatte forslag om lige før weekenden, og dage forinden bl.a. et skatteudspil. Iblandt emnerne er de tårnhøje danske bilafgifter, der nu skal gøres op med. Men hvordan? Imens er bilsalget gået helt i stå.Autobranchen klager, det gør ondt både i salgafdelingerne og på værkstederne. Politikerne vil imidlertid have tid til at lave en aftale, og den forhandles lige nu mellem regeringen og Dansk Folkeparti.