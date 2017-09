Røver låste mor og datter inde på wc i hus i Stege på Møn

Tirsdag 5. september 2017 kl. 15:22En 81-årig kvinde og hendes datter fik sig natten til i går en meget utraditionel oplevelse. En ung mand trængte ind i huset nær havnen i Stege på Møn og låste mor og datter inde på et wc, mens han gennemsøgte huset for penge og andre værdier. Derefter forsvandt røveren - uden at slippe de 2 ud fra wc'et.De blev i går formiddag fundet indespærret på wc'et af den gamle dames søn, som derefter kunne lukke sig mor og søster ud i friheden - og alarmere politiet, der endnu er på bar bund i eftersøgning af gerningmanden.