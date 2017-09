Luksus-natklub konkurs

Tirsdag 5. september 2017 kl. 13:14I en årrække har unge initiativtagere til en luksus-natklub i Århus kæmpet for at skaffe kunder og dermed overlevelse. Nu er det sluttet med en konkurs for Noir Club ApS på grundlag af elendig økonomi, der begyndte allerede i 2015 med dundrende underskud tæt på millionen.Eventyret startede for 5 år siden, men selv Danmarks næststørste by kan nok ikke levere kunder nok til sådan et ambitiøst projekt, som natklubben var. Hvor man ikke lukkede "hvem-som-helst" ind.