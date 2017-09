Grønland i fokus igen - kvinde anholdt for mord på mand

Mandag 4. september 2017 kl. 22:59Det går voldsomt for sig i Grønland for tiden. I dag blev en mand fundet død i hovedstaden Nuuk (tidligere Godthåb), og en kvinde efterfølgende anholdt sigtet for at have myrdet ham. Også i weekenden skete et mord i en landsby i den nordlige del af landet, hvor en kvinde blev fundet død og hendes mand derefter anholdt og fængslet.For mindre end 2 uger siden blev en 17-årig dreng myrdet i Nuuk, og en 21-årig mand fængslet herfor.