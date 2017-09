Sjældenhed - spillevende dansk kunstmaler får sit eget museum

Mandag 4. september 2017 kl. 22:03Der er taget nogle få initiativer de sidste 3-4 årtier til etablering af museer for danske kunstmalere. Derfor er det en sjældenhed, som passerer i den kommende weekend, når Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk vest for Herning slår dørene op til et museum om den spillevende kunstmaler Arne Haugen Sørensen (85 år). En produktiv kunstner, hvis malerier hænger på mange kunstmuseer, ligesom han har udsmykket stribevis af kirker. Vestjyderne har noget med ham, født i København med debut på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1953. Så meget ka' de med ham, at han nu har fået sit eget museum.Der er fernisering på den første udstilling af Arne Haugen Sørensens mange værker på søndag. Mere herom, om kunstmaleren og museet kan læses på www.vestjyllandskunstpavillon.dk