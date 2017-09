Flere internationale fly og øget dansk trafik fra Århus

Mandag 4. september 2017 kl. 20:05Det skandinaviske luftfartselskab SAS har besluttet at skabe et nyt stort antal internationale flyruter fra den jyske hovedstad Århus. Samtidig vil man forøge trafikken fra den jyske storby til København. Altsammen tegner det til en 50% forøgelse af trafikken for den hidtil skrantende lufthavn i Århus.SAS-satsningen omfatter både turisme og erhverv. Hvilke nye ruter m.m. vil man orientere om til oktober.