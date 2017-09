Ung mand dræbt mod vejtræ - knuste fuldstændigt sin bil

Mandag 4. september 2017 kl. 13:06En 31-årig mand blev i nat så alvorligt kvæstet, at han blev dræbt, i en solo-ulykke på en lokal midtjysk vej mellem Århus og Silkeborg. Den unge mand kørte med voldsom kraft ind i et træ og knuste fuldstændigt sin bil. En type ulykke man sjældens overlever, og det gjorde han altså heller ikke.Manden var alene i bilen. Han blev bragt til universitetsygehuset i Århus, hvor lægerne kæmpede forgæves for at bringe ham tilbage til livet.