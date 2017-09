Oprydning i Texas - 47 dræbte og enorme milliard-skader

Mandag 4. september 2017 kl. 09:14Den amerikanske stat Texas gør for alvor klar til oprydning efter den alvorligste natur-katastrofe de sidste 50 år. Orkan og regn i umådelige mængder har slået 47 ihjel og forårsaget enorme materielle ødelæggelser. Det anslås at ville koste lige så meget som hele det danske nationalbudget for 1 år at komme på fode igen.Texas står ikke alene i "sumpen" - hele USA står sammen for at skaffe den kæmpemæssige kapital på ikke under 1.000 milliarder kr. til at betale "gildet".