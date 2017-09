Forsikring-direktør død

Søndag 3. september 2017 kl. 21:56Et af dansk forsikrings kendte ansigter, tidligere Codan-direktør Peter Zobel er død 81 år. Han boede de sidste mange år på godset Bækkeskov få kilometer nord for sydsjællandske Tappernøje. Et gods han i 1996 erhvervede for 50 millioner kr. få år forud for sin pensionering.Peter Hermann Zobel blev født i forsikring-miljøet, blev cand.jur. og arbejdede 1963-1999 i Codan, heraf de sidste 20 år som øverste direktør.