Person indebrændt i enligt hus i naturområde ved Næstved

Søndag 3. september 2017 kl. 19:08Politiet har i dag været beskæftiget med at finde ud af, hvem en indebrændt person i et enligt beliggende hus for enden af vejen Brandelev Lodder i et naturområde 5-6 km øst for Næstved var. Den voldsomme ild hærgede huset hele lørdag aften og en stor del af natten.Man har også være optaget af i dag at finde årsagen til den dødelige brand, men der er endnu ingen meldinger herom.