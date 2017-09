Los Angeles omegn hærget af naturbrand der truer byen

Søndag 3. september 2017 kl. 14:27Denne weekend overgår for de fleste i amerikanske Los Angeles (LA) i deres livs historiebog. På grund af en kæmpe naturbrand i omegnen af byen - visse steder trues den endda af den ukontrollable ild. Flammerne er stort set ude af kontrol trods indsats af over 500 brandfolk.Man har indtil videre evakueret beboerne i 700 huse udenfor LA, måske har de intet at vende tilbage til, når branden engang er slukket.