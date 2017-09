Mand på ferie på Bornholm druknet under morgenbadet

Søndag 3. september 2017 kl. 10:35En 72-årig sjællandsk mand druknede til morgen under en badetur ved Gudhjem på Bornholm. Han var sammen med sin kone på ferie på øen, og de var også sammen under morgenbadet, som fik den ulyksalige afslutning. Det var konen, der slog alarm og som også fandt manden livløs på stranden.Hvad der nærmere passerede, udover at tragedien begyndte med, at manden pludselig forsvandt i Østersøens bølger, er der endnu ingen forklaring på.