Maskeret mand i bil har skud-dræbt 30-årig på gaden

Lørdag 2. september 2017 kl. 19:34En 30-årig mand er i eftermiddag på helt brutal vis blevet likvideret på gaden i den svenske by Tumba syd for hovedstaden Stockholm. En maskeret mand i bil affyrede et antal skud mod den unge mand, som blev ramt i hovedet. Gerningmanden forsvandt efterfølgende.Politiet eftersøger stadig den forsvundne, maskerede morder. Det sker på alle måder herunder med hunde og helikopter.