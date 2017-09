Voldsomme kampe og titusindvis af flygtninge i asiatisk land

Lørdag 2. september 2017 kl. 11:36Det asiatiske land Myanmar (tidligere Burma) er et frygtelig uroligt sted i alle henseender. Sundhedmæssigt på et lavpunkt, og nu er der voldsomme kampe mellem oprørgrupper og militær. Med afbrændinger af huse og titusindvis af flygtninge som følge. Antallet af flygtninge den allerseneste tid anslås til 50.000-60.000 af FN.Hvem der står bag ildpåsættelsen i tusindvis af huse diskuteres. Alle giver hinanden skylden, men at indtil videre 2.000-3.000 huse er gået op i røg som led i kamphandlingerne - og følgelig har fået de mange til at flygte fra deres hjem, er et faktum.Myanmar, der har 52 millioner indbyggere og styres af et militær diktatur, grænser op til bl.a. Kina, Thailand og Indien.