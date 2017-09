Kæmpe påsat bilbrand i fynsk landsby - mindst 7 ødelagt

Lørdag 2. september 2017 kl. 08:41En påsat bilbrand har i løbet af natten ødelagt mindst 7 biler hos en autofirma i landsbyen Oure nær Svendborg på det østlige Fyn. 2-3 gange så mange biler blev forsøgt antændt, og nogle yderligere udover de brændte led overlast, men præcis hvor mange vides endnu ikke.Brandfolk startede med at bekæmpe ilden sent i aftes og har arbejdet med at slukke flammehavet hele natten.