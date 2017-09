Kvinde fundet død i hus - tjekkes som mistænkeligt

Fredag 1. september 2017 kl. 22:43En ikke nærmere identificeret midaldrende kvinde er i aften fundet død i vestjyske Esbjerg, og det tjekkes nu af politiet for at afgøre, om det er mistænkeligt. Om der er foregået noget kriminelt, fordi der er forhold ved dødfaldet, som giver anledning til undersøgelse.Politifolk har været igang de sidste 3 timer. Den døde kvinde blev fundet i et hus tæt ved vandet i den nordlige bydel Hjerting.