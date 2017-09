Præsidentvalg var fup - Kenya på randen af sammenbrud

Fredag 1. september 2017 kl. 21:59Det østafrikanske land Kenya er kastet ud i kaos og bragt på randen af sammenbrud. Efter at landets højesteret i dag har erklæret sidste måneds præsidentvalg ugyldigt, og det må gå om. Fup og svindel til fordel for præsident Uhuru Kenyatta, der af valg-kommissionen blev erklæret som vinder med 54,3% af stemmerne.Oppositionen protesterede og har nu fået medhold. Men de demokratiske problemer er ikke blevet mindre. Et nyt præsidentvalg skal holdes indenfor de næste 2 måneder.