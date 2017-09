Borgmester stopper pludseligt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 1. september 2017 kl. 14:20Den 66-årige borgmester i vestfynske Middelfart siden 1986 Steen Ole Dahlstrøm stopper pludseligt. Det har han meddelt i dag, efter at han den sidste uge har været sygemeldt og under behandling især for stress. Allerede på mandag skal byrådet vælge ny borgmester, der i første omgang kommer til at virke året ud.Om Steen Ole Dahlstrøm stiller op til kommunevalget 21. november er endnu ikke meddelt, men vel næppe sandsynligt. Medmindre det skulle ske for at samle stemmer til fordel for hans socialdemokratiske partifæller.