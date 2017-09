Film-figuren Goldman død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 1. september 2017 kl. 11:48Den amerikanske skuespiller Richard Anderson er død 91 år. Hans liv ebbede ud i private omgivelser i Beverly Hills i Californien. Bag sig havde han ikke mindst rollen som Goldman i bl.a. filmen "The Six Million Dollar Man". Desuden mange andre store roller i sit 70 år lange aktive skuespiller-liv.Richard Norman Anderson blev født i New Jersey og allerede 19 år senere havde han debut som skuespiller.