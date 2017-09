Det kører ikke for cykelbutik i de 3 danske storbyer - er konkurs

Fredag 1. september 2017 kl. 09:02Der er lagt op til et konkurs-brag for WeBike ApS med hjemsted i Odense og cykelbutikker i de 3 danske storbyer København (Brønshøj), Odense og Århus. Et sikkert varsel var navneændring af selskabet kort før dette månedskifte til Cykler af 30.08.2017 5 ApS og en website, hvor der er blevet stoppet for nye ordrer.Skifteretten i Odense afsagde konkursdekret for 2 dage siden over det økonomisk omtumlede selskab.