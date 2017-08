2 millioner pilgrimme samles i saudi-arabiske Mekka

Torsdag 31. august 2017 kl. 22:12Omkring 2 millioner muslimer deltager lige nu i den årlige pilgrimfærd til saudi-arabiske Mekka. Hvor de ærer profeten Muhammad. Mindst 1 gang i deres liv skal muslimer drage til den islamiske hellige by, og den forpligtelse opfylder et meget stort antal. Der er million-besøg af pilgrimme hvert år.Pilgrimfærden har deltagelse af både kvinder og mænd, og der er forskrifter for deres påklædning og adfærd. De valfarter alle til bjerget Arafat 20 km udenfor den hellige by Mekka.