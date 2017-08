Kemifabrik eksploderer og forurener luften i Texas

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 31. august 2017 kl. 13:10Den fransk ejede kemifabrik Arkemas store afdeling 25 km udenfor Houston i amerikanske Texas er i fuld gang med at eksplodere og forurene luften i regionen. Det sker som følge af det dødbringende uvejr med orkan og metervis regn. I sidste uge lukkede man fabrikken ned, men siden er alting gået galt, herunder især afbrydelse af elektriciteten.Netop elektricitet var nødvendig for, at man kunne holde kemikalierne nedkølet, og dette svigt er nu årsag til de igangværende eksplosioner og brand. Flere er blevet kvæstet, selvom fabrikken forlængst er rømmet, og alle beboere i en radius af 2½ km fra fabrikken er evakueret.