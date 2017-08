Kniv-angreb i Stockholm

Torsdag 31. august 2017 kl. 11:18De foreløbige meldinger om et helt aktuelt kniv-angreb i den svenske hovedstad Stockholm angiver, at en politibetjent er blevet stukket ned. Det vrimler lige nu med politi i byens centrum, hvor gerningmanden skulle være pågrebet. Om politibetjentens tilstand er der endnu ingen oplysninger.Det er der heller ikke om baggrunden for opgøret, hvorom de foreløbige informationer tyder på, at angrebet kom helt uventet.