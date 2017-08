Vovet forslag til finanslov 2018 med 1 million seniorer der er helt udeladt

Torsdag 31. august 2017 kl. 11:04Selvom det er et vigtigt valgår med sammensætning af de næste 4 års byråd og regionråd (valgdag 21. november), har regeringen netop fremsat et vovet forslag til finanslov 2018, hvori 1 million seniorer helt er udeladt. Den mest bevidste og kritiske del af vælgerne har man bevidst/ubevidst "overset". Uklogt, og udtryk for manglende strategisk sans, set fra et politisk teoretisk skrivebord. Fumlet og kluntet som så ofte i politik, set fra den praktisk arbejdende politiske iagttagers position. Seniorernes talerør Ældre Sagen har da også allerede reageret, men der er ikke meget power i organisationens udtalelse. Der skal mere til at skabe "revolution".Finanslov forslagets hovedprioriteringer (som regeringen kalder det) er 1) styrket velfærd, 2) tryghed og sikkerhed, 3) et Danmark i bedre balance, 4) et nyt og bedre skattevæsen, 5) videreførelse af BoligJobordningen målrettet serviceydelser, 6) en række konkrete initiativer, der understøtter FNs verdensmål, 7) udvikling og 8) iværksætteri og eksport.Alt fra præsentation af finanslovforslaget over resume til de tusindvis af sider kan læses på www.fm.dk - finansministeriets website.