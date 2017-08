Al koldrøget og gravad laks væk fra hylderne i Bilka-familien

Onsdag 30. august 2017 kl. 23:20Et kæmpe parti af koldrøget og gravad laks er ved at blive fjernet fra hylderne i hele Bilka-familien. Pakkerne med den normalt lækre fisk fjernes fra alle Netto, Føtex, Bilka og Salling butikker. Hele molevitten er produceret af en virksomhed i Polen. 22 forskellige slags.Baggrunden for miseren er fund af listeria bakterier over de tilladte værdier og flere tilfælde af syge kunder. Rammes man er symptomerne influenza lignende.