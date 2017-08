VM-bokser pludselig død

Onsdag 30. august 2017 kl. 18:57Den franske VM-bokser Angelique Duchemin er pludselig død 26 år. Hendes unge liv sluttede som følge af hjertestop under træning for 2 døgn siden. Hun var ved at gøre sig klar til næste titelkamp. Det er kun lidt over 1 år siden, hun selv vandt VM-titlen i fjervægt.Fransk boksning er fuldstændig i chok over det unge bokse-talents pludselige død. Hun havde 14 vundne kampe i sin bagage.