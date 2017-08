Bus stjålet i nattens mørke i København - hvor er den?

Onsdag 30. august 2017 kl. 14:21Et usædvanligt tyveri, kan man roligt og foruroliget betegne det faktum, at en turistbus i nattens mørke er blevet stjålet i centrum af København. En belgisk bus, der var parkeret, mens belgiske turister overnattede på hotel. Politiet er meget opmærksom og leder efter bussen, som reelt kunne benyttes i terror-sammenhæng.Derfor har politiet for lidt siden udsendt en efterlysning med billede af den hvide bus med malede motiver på siderne. Om det er muligt, at bussen allerede er forsvundet ud af landet, er der ingen meldinger om overvejelser omkring.