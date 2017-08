Kæmpe fragtskib ud af kurs og stødt på grund ved Gedser

Tirsdag 29. august 2017 kl. 23:54Et kæmpe fragtskib (Star of Sawara) indregistreret i Panama er i dag kommet ud af kurs og stødt på grund i Østersøen ud for Gedser. Man venter nu på en plan for at få skibet, der stikker 13 meter, flot. Der er ingen skader på skibet og ingen udslip, men situationen overvåges.Star of Sawara er bygget i 2008 og er 218 meter langt og 32 meter bredt.