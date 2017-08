Midaldrende hjemløs mand tæsket ihjel på herberg

Tirsdag 29. august 2017 kl. 20:53Det er øjensynligt en anden hjemløs, politiet skal finde i jagten på en morder, hvis samvittighed blev sort i går på et herberg for hjemløse på Amager i København. En midaldrende hjemløs, der boede midlertidigt på stedet, blev fundet tæsket ihjel.I dag har politiet gennemgået videoovervågning, der forventes at kunne hjælpe til med at afsløre gerningmanden til den grusomme forbrydelse. Den døde mand blev fundet af ansatte, men ingen personer har øjensynligt observeret noget.