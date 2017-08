Kunstnerne er foran også når det gælder at værne om friheden

Tirsdag 29. august 2017 kl. 18:13Om de maler, skriver, synger, tegner møbler, spiller musik eller laver skulpturer - det er ligemeget. For kunstnerne er foran alle andre med deres tankegang, også når det gælder at værne omkring friheden. De er gået i fængsel og har udholdt meget alvorlige pinsler for friheden. Derfor var det ikke tilfældigt, at netop kunstneren Per Arnoldi (76 år) har skabt det nye værk "Sortladne hav" (billedet), som nu knejser i Mindelunden i Ryvangen i København. Til ære for de tusindvis af danske søfolk, der under 2. verdenkrig satte livet på spil eller ligefrem til ved at slutte sig til den allierede kamp.Mindemærket (monomentet) er i dag blevet afsløret af dronning Margrethe og statminister Lars Løkke Rasmussen. Med understregning af, at frihed ikke er en selvfølge, men at der må kæmpes for den og ydes ofre.Der er mere at læse om det nye mindemærke på www.mindelundenryvangen.dk under overskriften "Interessepunkter" - og iøvrigt om Ryvangen og mange historiske begivenheder og markeringer.