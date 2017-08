Endnu en cyklist dræbt

Tirsdag 29. august 2017 kl. 15:29En 74-årig mand på cykel er i formiddag blevet dræbt, da han på en lokal vej nord for Tikøb i Nordsjælland i et vejkryds kørte direkte ud foran en bil. En 22-årig mand bag rattet i bilen havde ingen chancer for at undgå den skæbnesvangre kollision.Den alvorligt kvæstede mand blev fløjet til Rigshospitalet i København, hvor lægerne imidlertid ikke kunne redde hans liv.Det var dagens 2. tilfælde af en cyklist, der blev dræbt i trafikken.