Internationalt løbetalent fundet død - i svømmebassin

Tirsdag 29. august 2017 kl. 11:50Atleten, det internationale løbetalent David Torrence fra sydamerikanske Peru er død 31 år. Han blev i går fundet druknet i et svømmebassin i et træningcenter i Arizona, USA. Politiet har ikke konstateret noget mistænkeligt omkring hans død.David Torrence blev født i Japan, men voksede op i Californien. Han deltog i OL i fjor og for mindre end 3 uger siden i 1.500 m løb ved VM.