Cyklende kvinde brutalt dræbt af svingende lastbil

Tirsdag 29. august 2017 kl. 09:58En 27-årig kvinde på cykel blev til morgen dræbt i en tragisk og voldsom ulykke i et af ringvejkrydsene i Århus. Da lastbilen skulle svinge til højre, ramte den hende og gjorde en brutal ende på hendes liv. Det er endnu uvist, hvorvidt den dræbte kvinde også svingede.Politiet undersøger fortsat ulykkestedet for at finde ud af, hvordan ulyksalighederne kunne ske.