Iran opbygger missilbaser mod Israel i Syrien og Libanon

Tirsdag 29. august 2017 kl. 04:17Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for at opbygge missilbaser i Syrien og Libanon med henblik på at kunne ramme hans land. Anklagerne (protesterne) fremsatte han i går under besøg af FNs nye generalsekretær portugiseren Antonio Guterres.Netanyahu understregede, at Israel ikke kan acceptere den militære opbygning, som er led i Irans strategi og mål om en dag at udradere det jødiske land.