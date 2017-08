Unge mænd brød gennem ståldør ved Gåsetårnet og stjal guldsmykke

Mandag 28. august 2017 kl. 22:19Det var lånte effekter til udstillingen "Vikingernes Metropol" i Danmarks Borgcenter i Vordingborg, der var genstand for dagens store politiopbud. 2 unge mænd (25-32 år) brød i nat gennem en ståldør i bygningen ved siden af Gåsetårnet og stjal en kopi af et guldsmykke og 6 forme til fremstilling af guldsmykkerne. Efter kuppet kørte de væk i bil via Storstrømbroen, under hvilken de skjulte tyvekosterne i en rygsæk. De blev imidlertid afsløret og anholdt, og i dag har de været fremstillet i grundlovforhør, hvori de blev varetægtfængslet i 2 uger.De stjålne (og fundne) effekter var udlånt af tyske museer.Tyveknægtenes aktion og effekterne er omtalt i en redegørelse på www.danmarksborgcenter.dk - udstillingen var lukket i dag, men åben igen fra tirsdag. Sikkerheden omkring effekterne er skærpet.