Rusland finansierer a-kraftværk i EU-landet Ungarn

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 28. august 2017 kl. 21:18At det er nye tider i international politik, viste den russiske præsident Vladimir Putins besøg i dag hos EU-landet Ungarns premierminister Viktor Orban. De gav nemlig hinanden hånd på en aftale om, at russerne finansierer udvidelsen af et a-kraftværk i landet for et beløb i størrelsen 75-100 milliarder kr.Atomkraftværket er beliggende 100 km fra Ungarns hovedstad Budapest. Det skal have 2 nye reaktorer, og arbejdet hermed påbegyndes næste år.