Biologer nødlandede i lille fly på mark ved Stubbekøbing

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 28. august 2017 kl. 19:42Det gik ikke helt som planlagt for 3 biologer, der i weekenden skulle registrere sæler i området omkring Østfalster. De var ombord i et fly, som under flyvning over Stubbekøbing fik motorstop og efterfølgende måtte nødlande på en mark ved det nærliggende Skjørringe.Nødlandingen forløb efter bogen, og ingen af de ombordværende led fysisk overlast.Hvor meget/mange sæler biologerne fik registreret melder politiets rapport om hændelsen ikke noget om.